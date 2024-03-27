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Süt Endüstrisi Kurumu, süt bedellerini ödedi

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Süt Endüstrisi Kurumu, süt bedellerini ödedi
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini duyurdu.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1-15 Şubat döneminde SÜTEK’e süt veren 617 üretici için toplam 130, 055,652.18 TL banka hesaplarına yatırıldı.
 
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