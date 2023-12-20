Lefke bir çınarını daha kaybetti

Ülkemizin en batısındaki büyük yerleşim yerlerinden Lefke, bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefke’nin sevilen simalarından ve çınarlarından Neriman Ufuk dün hayata gözlerini yumdu.

Ufuk’un cenazesi bugün Lefke Orta Camiinde kılınan öğle namazına müteakip Lefke Mezarlığına defnedildi

