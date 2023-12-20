İngiltere'de benzin fiyatları son 2 yılın en düşük seviyesinde

İngiliz otomotiv hizmetleri şirketi RAC, İngiltere’de benzin fiyatlarının iki yılı aşkın süredir ortalama olarak pompalardaki en düşük seviyeye düştüğünü belirtti.

Bir litre kurşunsuz yakıtın maliyeti ortalama 1,43 sterlin civarında olduğu bildirildi.

RAC, toptan yakıt maliyetlerindeki düşüşün pompa fiyatlarında düşüşe yol açtığını belirterek, önümüzdeki hafta benzinin 1,40 sterlinin altına düşebileceğini de sözlerine ekledi.

Düşüş, Birleşik Krallık rekabet gözlemcisinin sürücülerin adil bir anlaşma yapmadığı konusunda uyarmasının ardından geldi.

Rekabet ve Piyasa Otoritesi (CMA) geçen ay benzin ve dizel perakende fiyatlarının toptan satış maliyetleriyle aynı seviyede düşmediğini açıklayarak, bu durumun “endişe verici” olduğunu ekledi.

Süpermarketleri ve benzin perakendecilerini fiyatlandırma konusunda eleştiren RAC, benzinin ortalama 1,43 £’a düşmesinin (geçen yılın bu zamanına göre yaklaşık 10 peni daha ucuz) “sürücüler için iyi bir haber olduğunu, özellikle de fiyatların önümüzdeki dönemde düşmeye devam etmesi gerektiğini” söyledi.