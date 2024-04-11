Lapta bir çınarını daha kaybetti

Aslen Akdenizli olup uzun yıllardır Lapta'da yaşamını sürdüren Suna Dandana dün vefat etti.
Merhumenin cenazesi bugün Lapta Aşağı Camii'nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lapta Kabristanlığı'na defnedildi.
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