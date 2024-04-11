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Lapta bir çınarını daha kaybetti

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Lapta bir çınarını daha kaybetti
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Aslen Akdenizli olup uzun yıllardır Lapta'da yaşamını sürdüren Suna Dandana dün vefat etti.
Merhumenin cenazesi bugün Lapta Aşağı Camii'nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lapta Kabristanlığı'na defnedildi.
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