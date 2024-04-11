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Trendyol Süper Lig'de 32. hafta hakemleri açıklandı

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Trendyol Süper Lig'de 32. hafta hakemleri açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

Trabzonspor - Sivasspor: Ümit Öztürk

13 Nisan Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Zorbay Küçük

16.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK: Ali Şansalan

19.00 Adana Demirspor - Kayserispor: Mehmet Türkmen

19.00 Beşiktaş - Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu

14 Nisan Pazar

13.30 Pendikspor - Başakşehir: Halil Umut Meler

16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Emre Kargın

16.00 Hatayspor - İstanbulspor: Mert Güzenge

19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu

15 Nisan Pazartesi

20.00 Alanyaspor - Galatasaray: Cihan Aydın

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