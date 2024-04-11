Trendyol Süper Lig'de 32. hafta hakemleri açıklandı

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
Yarın
Trabzonspor - Sivasspor: Ümit Öztürk
13 Nisan Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK: Ali Şansalan
19.00 Adana Demirspor - Kayserispor: Mehmet Türkmen
19.00 Beşiktaş - Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu
14 Nisan Pazar
13.30 Pendikspor - Başakşehir: Halil Umut Meler
16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Emre Kargın
16.00 Hatayspor - İstanbulspor: Mert Güzenge
19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu
15 Nisan Pazartesi
20.00 Alanyaspor - Galatasaray: Cihan Aydın