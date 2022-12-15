Kuzucuk köyü Mustafa abisine ağlıyor

İskele bölgesinin küçük yerleşim yerlerinden olan Kuzucuk köyü sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Kuzucuk köyü sevilen, sayılan sakinlerinden Mustafa Ulukök dün akşam hayata gözlerini yumdu.
Ulukök’ün cenazesi Kuzucuk Camisi’nde yarın öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazına müteakip Kuzucuk Kabristanlığı’na defnedilecek.
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