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“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
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Başkent’de eşitlik

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Başkent’de eşitlik
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DEM’S U18 Hentbol erkekler karşılaşmasında dün akşam Atatürk Spor Salonu’nda Doğukent ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar çekişmeli geçen mücadele 27-27 berabere tamamlandı. İlk devreyi rakibi Doğukent karşısında 13-11 önde kapatan UKÜ, maçın ikinci devresinde bu üstünlüğünü koruyamazken, karşılaşma 27-27 berabere tamamlandı. Doğukent takımında Arda Yıldız 14 golle maçta ön plana çıkan isim olurken, UKÜ’de Samet maçı 8 golle bitirdi.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
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