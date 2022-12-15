Başkent’de eşitlik

DEM’S U18 Hentbol erkekler karşılaşmasında dün akşam Atatürk Spor Salonu’nda Doğukent ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar çekişmeli geçen mücadele 27-27 berabere tamamlandı. İlk devreyi rakibi Doğukent karşısında 13-11 önde kapatan UKÜ, maçın ikinci devresinde bu üstünlüğünü koruyamazken, karşılaşma 27-27 berabere tamamlandı. Doğukent takımında Arda Yıldız 14 golle maçta ön plana çıkan isim olurken, UKÜ’de Samet maçı 8 golle bitirdi.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

