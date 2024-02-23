Kutay ailesi yasta

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Ülkemizin ve Lefkoşa’nın sevilen simalarından, iyi, güler yüzlü insan Derviş Kutay bugün hayatını kaybetti.

Kutay’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.

Derviş Kutay yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Cami’de kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.







