Cihangir Stadı dev maça hazır

Futbol Süper Ligi 20. Haftasında oynanacak olan dev maç için Cihangir Sahası'nda hazırlıklar tamam.Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy ve ev sahibi takım Cihangir Başkanı Hüseyin Karavezirler, Stadyumda bir araya gelerek maç öncesi hazırlıklar konusunda değerlendirme yaptılar.Başkan Karavezirler, Necati Özsoy'a ilgisinden dolayı teşekkür ederek her konuda olduğu gibi özellikle spor basınının da rahat görevlerini yapabilmeleri adına ellerinden geldiği kadar tüm imkanları değerlendirdiklerini ifade etti.Karavezirler, maça ilginin fazla olacağını ve Polis Genel Müdürlüğü ile de maçın emniyeti konusunda her türlü girişimin yapıldığını, oto park, stada giriş kapıları, takımların giriş noktaları, ekstra tribün takviyesi, çevre düzenlemesine kadar her şeyin hazır olduğunu ifade etti.KTSYD Başkanı Necati Özsoy, Başkan Karavezirler ve ekibinin maç öncesi gerekli tüm önlemleri alıp, imkanlar dahilinde her şey düşünülüp tüm futbol severleri ve spor basınını en iyi şekilde misafir edecek olmalarından dolayı kendisine teşekkür etti.Özsoy bu dev maç için tüm spor basınının da kurallara uymasını, saha içi görevlilerinin yeleklerini, tribünde görev yapacak kişilerin yaka kartlarını yanlarında bulundurma konusunda özen göstermelerini rica etti.