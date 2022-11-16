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Kurt ailesi çınarını kaybetti

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Kurt ailesi çınarını kaybetti
Mesarya bölgesinin sınır köylerinden olan Akıncılar köyü sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akıncılar köyü sakinlerinden Kurt ailesinin çınarı İbrahim Kurt, bugün hayata gözlerini yumdu.
BRT çalışanı gazeteci Osman Kurt’un babası olan Başi lakaplı İbrahim Kurt eşinin vefatından yaklaşık 5,5 ay sonra kendisi de vefat etti.
Kurt, yarın Akıncılar Camisi’nde kılınacak öğle namazı sonrasında Akıncılar Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
 
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