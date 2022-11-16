Polonya'da sınır köyüne füze: 2 ölü

NATO üyesi Polonya'nın Przewodow köyüne füze düştü. Kaynağı bilinmeyen füzenin düşmesi sonucu 2 kişi öldü. Polonya "ordunun savaşa hazırlık durumunun artırılması" kararı aldı, NATO'nun 4. maddesini harekete geçirme seçeneği de masada. Rusya, Polonya toprağına düşen füzelerle ilgisi olmadığını savundu, "Suçlamalar kasıtlı provokasyon" açıklamasında bulundu. ABD'den füzenin Ukrayna'ya ait olabileceği açıklaması geldi.

Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bir köye füze düştü.



Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı.



Ülkenin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

4. MADDEYİ HAREKETE GEÇİRME SEÇENEĞİ MASADA

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, acil toplanan Bakanlar Kurulunun ardından açıklamalarda bulundu.



Polonya'nın, dünya tarihindeki en güçlü ittifak olan NATO'nun üyesi olduğunu vurgulayan Morawiecki, NATO'nun bir üyesinin, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı veya güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşündüğünde müttefiklerle istişare istemesine imkan veren 4. maddeyi harekete geçirme seçeneğinin masada olduğunu belirtti.

UKRAYNA MI FIRLATTI?

ABD'li yetkililer, "İlk bulgular polonya'ya düşen füzenin, Ukrayna tarafından Rus füzesinin düşürülmesi için fırlatıldığını gösteriyor" açıklamasını yaptı.

RUSYA: UKRAYNA S-300'Ü

Rusya Savunma Bakanlığı füze enkazına dair fotoğraflarının Ukrayna S-300'e ait olduğunu söyledi. Bakanlık, Ukrayna'ya saldırının Polonya sınırına 35 kilometreden daha yakın olmadığını söyledi.

ORDUNUN SAVAŞA HAZIRLIK DURUMU ARTIRILACAK

Morawiecki, silahlı kuvvetlerin seçilmiş unsurlarının özellikle hava sahası gözetimi alanındaki savaş hazırlığını artırmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Polis, itfaiye ve sınır muhafızlarının da "hazır olma durumunun arttığını" ifade eden Morawiecki, manipülasyona karşı dikkatli olma ve itidal çağrısında bulundu.

Morawiecki, Rusya'nın büyükelçisinin Polonya Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını bildirdi.Güvenlik güçleri ve uluslararası uzmanların sahadaki incelemelerinin sürdüğünü belirten Morawiecki, NATO müttefikleri ve Ukrayna ile iletişimde olduklarını kaydetti.

MİLLİ GÜVENLİK KURULU BUGÜN TOPLANIYOR

Polonya Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkanı Pawel Szrot, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Milli Güvenlik Kurulunun bugün toplanmasına karar verdiğini bildirdi.



Szrot, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu toplantının saat 12.00'de gerçekleşeceğini kaydetti.

"STOLTENBERG'LE GÖRÜŞMEDE 4. MADDE GÜNDEME GELDİ"

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya bağlı Ulusal Güvenlik Bürosunun Başkanı Jacek Siewiera da Duda'nın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştüğünü söyledi.



Siewiera, görüşmede bir NATO ülkesinin, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı veya güvenliği tehdit altında olduğunu düşündüğünde müttefiklerle istişare istemesine imkan veren 4. maddenin gündeme geldiğini belirtti.

RUSYA: SINIRDAKİ HEDEFLERE SALDIRI OLMADI, İDDİALAR PROVOKASYON



Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere saldırı gerçekleştirilmediği belirtildi.

Söz konusu füzenin Rusya'ya ait olmadığı vurgulanan açıklamada, “Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur. Gerginliği daha da tırmandırmak amaçlanmaktadır. Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Polonya medyasının Przewodow köyündeki olay yerinden yayınladıkları enkazın da Rus silahlarıyla hiçbir ilgisi olmadığı belirtildi.

ZELENSKİ: ORTAK GÜVENLİĞE YÖNELİK RUS SALDIRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Polonya topraklarına düşen füzelerin Rusya'ya ait olduğunu savundu.

Rus kuvvetlerince 15 Kasım'da Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine toplam 90 füzenin fırlatıldığını kaydeden Zelenski, saldırılar sonucu enerji ve sivil altyapıların hasar gördüğünü ifade etti.

Rus füzelerinin bugün Polonya topraklarına da isabet ettiğini ileri süren Zelenski, "NATO'nun topraklarına füze fırlatılması ortak güvenliğe yönelik bir Rus saldırısıdır. Bu çok önemli bir tırmanış. Harekete geçmeliyiz" dedi.

NATO ÜLKELERİ ACİL TOPLANIYOR



NATO üyesi ülkelerin büyükelçileri, bugün yapılacak Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında Polonya'ya füze düşmesini görüşecek.



NATO Sözcülüğünden yapılan açıklamada, acil nitelikli toplantının, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında gerçekleştirileceği bildirildi.



Brüksel'deki NATO karargahında bugün düzenlenecek toplantıda, Polonya'da iki kişinin ölümüne yol açan "trajik olayın" ele alınacağı belirtildi.

STOLTENBERG: TÜM GERÇEKLERİN TESPİT EDİLMESİ ÖNEMLİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabından, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile konuşarak taziyelerini ilettiğini bildirdi.



NATO'nun durumu gözlemlediğini ve müttefiklerin yakın dayanışma içerisinde olduğunu belirten Stoltenberg, "Tüm gerçeklerin tespit edilmesi önemli." değerlendirmesini yaptı.



NATO'dan daha önce yapılan açıklamada "Bu haberleri araştırıyoruz ve müttefikimiz Polonya ile yakın koordinasyon içindeyiz" denilmişti.

AB: POLONYA'NIN YANINDAYIZ

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin Polonya'nın yanında olduğunu belirterek, Polonyalı yetkililerle, AB Konseyi üyeleriyle ve diğer müttefiklerle iletişimde olduğunu bildirdi.



Michel, Twitter hesabından, "Bir füze ya da diğer bir mühimmatın Polonya'da can alması haberleriyle şoke oldum." paylaşımı yaptı.



Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Michel, "Polonya'nın yanındayız. Polonyalı yetkililerle, AB Konseyi üyeleriyle ve diğer müttefiklerle iletişimdeyim." mesajını paylaştı.

BIDEN POLONYALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, G20 Liderler Zirvesi için Endonezya'da bulunan Biden'ın, söz konusu haberler hakkında Duda ile görüştüğü bildirildi.



Biden'ın, olayda yaşanan can kayıplarından dolayı taziyelerini ilettiğine işaret edilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı Duda, Ukrayna sınırında yaşanan patlama ile ilgili devam eden soruşturmayı anlattı." ifadesi yer aldı.



Açıklamada, Biden'ın soruşturma sürecinde Polonya'ya her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söylediği aktarılarak, "Biden, ABD'nin NATO'ya kati bağlılığını bir kez daha vurguladı. İki lider, soruşturma sürerken uygun adımların belirlenmesi konusunda yakın temas halinde olma konusunda mutabık kaldı" denildi.

Bali'deki Biden kameraların karşısına geçti. Bir gazetecinin, "Füzenin Rusya'dan fırlatıldığını söylemek için çok mu erken?" sorusuna ABD Başkanı Biden, "Elimizdeki ilk veriler bu sonucu vermiyor. Soruşturma tamamlanana kadar net bir şey söyleyemem ancak füzenin Rusya'dan fırlatılmış olma ihtimali düşük görünüyor." yanıtını verdi.

ABD: POLONYA İLE ÇALIŞIYORUZ, UYGUN ADIMLARI BELİRLEYECEĞİZ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Polonya'ya füze düşmesine ilişkin haberlerin ardından Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu Şefi Jacek Siewiera ile telefonda görüştü.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, yazılı açıklamasında füze düşmesine ilişkin haberleri gördüklerini ve daha çok bilgi toplamak amacıyla Polonya hükümeti ile çalıştıklarını belirtti.



Watson, "Bu haberleri gördükten kısa süre sonra, Sullivan, Siewiera ile telefonda görüştü. Şu anda haberleri ya da hiçbir detayı teyit edemeyiz. Ne yaşandığını ve gelecekte atacağımız uygun adımların ne olduğunu belirleyeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

İSTİHBARAT DOĞRULADI, PENTAGON TEYİT ETMEDİ



ABD İstihbaratı, Rusya’nın Ukrayna’ya fırlattığı füzelerin Polonya’ya düştüğünü açıklarken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bu bilgiyi teyit etmekten kaçındı ve Washington’un NATO topraklarını koruma konusundaki taahhüdünün açık olduğunu bildirdi.



ABD istihbaratından isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, Associated Press’e (AP) yaptığı açıklamada, Rusya’nın gün içerisinde Ukrayna’ya fırlattığı füzelerden bazılarının Polonya topraklarına düştüğünü iddia etti.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder ise “İki Rus füzesinin Polonya’da Ukrayna sınırına yakın bir yere düştüğünü iddia eden haberlerden haberdarız. Şu anda bu haberleri teyit edecek bilgi elimizde yok ve bunları inceliyoruz. Elimizde güncel bilgi olduğunda bunları paylaşacağız" diye konuştu.

ABD’nin NATO’nun her karışını koruyacağına ilişkin Amerikan makamlarından yapılan açıklamalar hatırlatılarak bu konuda Washington’un askeri bir adım atıp atmayacağı sorusuna ise Ryder, “Bu konuyu inceliyoruz. Şu anda bunları teyit edecek bilgiye sahip değiliz. Dolayısıyla spekülasyon yapmak veya ihtimallere girmek istemem. Beşinci Madde ve güvenlik taahhütlerimize gelince, NATO’nun her karış toprağını savunacağımız konusunda açık olduk.” dedi.

LETONYA: RUS FÜZELERİ VURDU



Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köyü "Rus" füzelerinin vurduğunu öne sürdü.



Polonya tarafından uygun görülen her türlü eylemi destekleyeceklerinin altını çizen Rinkevics, "Bu, olayları tırmandıran tehlikeli bir adım. Müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz. Rusya tüm sonuçların sorumluluğunu üstlenecek" dedi.



4. MADDE ÇAĞRISI



Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks de, bir NATO ülkesinin, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı veya güvenliği tehdit altında olduğunu düşündüğünde müttefiklerle istişare istemesine imkan veren 4. maddeyi harekete geçirme konusunda çağrıda bulundu.

ESTONYA: POLONYA İLE TAM DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ



Estonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Polonya'dan gelen son haberler çok endişe verici. Polonya ve diğer müttefiklerle yakın istişarelerde bulunuyoruz. Estonya, NATO topraklarının her karışını savunmaya hazır. Yakın müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz" denildi.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Rusya'nın bugün ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

LİTVANYA: NATO BÖLGESİNİN HER SANTİMİ SAVUNULMALI

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Polonyalı yetkililerle yakın temas halinde olduklarını ifade etti.



Polonya'ya düşen füzelerle ilgili haberlerin endişe verici olduğuna dikkati çeken Nauseda, "Litvanya, Polonya ile güçlü bir dayanışma içindedir. NATO bölgesinin her santimi savunulmalı." dedi.