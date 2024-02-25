Kürşad ailesi çınarına ağlıyor

Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa'nın sevilen ailelerinden olan Kürşad ailesinin çınarı, spor yazarı Songuç Kürşad'ın ablası Feriha Kürşad bugün hayatını kaybetti.
Kürşad'ın vefatı başta ailesi olm ak üzere sevenlerini yasa boğdu.
merhumenin cenazesi yarın İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namaqzına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı''na defnedilecek.
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