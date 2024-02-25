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Kartal yükselişe geçti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yenerek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı. İstanbulspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı

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Kartal yükselişe geçti
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Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak
İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Vorobjovas, Coly, Joshaj (Dk. 81 Vefa Temel), Jackson (Dk. 58 Mehmet Yeşil), Sambissa (Dk. 66 Özcan Şahan), Ali Yaşar, Emir Kaan Gültekin (Dk. 81 Eren Arda Şan), Mamadou, Emrehan Gedikli (Dk. 66 Eslem Öztürk)
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Masuaku (Dk. 87 Zaynutdinov), Al-Musrati, Fernandes (Dk. 88 Amartey), Rashica (Dk. 77 Ghezzal), Muçi, Cenk Tosun (Dk. 62 Salih Uçan), Semih Kılıçsoy (Dk. 77 Aboubakar)
Goller: Dk. 23 Semih Kılıçsoy, Dk. 54 Muçi (Beşiktaş)
 
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'a konuk oldu.
Siyah beyazlılar, 23. dakikada Semih Kılıçsoy ve 54. dakikada  Ernest Muçi'nin golleriyel karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Ligde son 4 maçta 3. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 46'ya çıkardı. Galibiyet serisi 6 maça çıkan İstanbulspor ise 12 puanda kaldı. 
Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı karşılaşmada İstanbulspor'u yine aynı skorla mağlup etmişti.
 
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