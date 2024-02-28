Kumser ailesi çınarına ağlıyor

Gönyeli sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ülkemizin sevilen insanlarından Aziz Tuncel Kumser bugün hayatını kaybetti.
Kumser’in vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Aziz Tuncel Kumser’in cenazesi bugün öğle namazının ardından Gönyeli Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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