Devlet Piyangosu'nda 1 Milyon TL yine Lefkoşa'da

28 Şubat 2024 Çekilişinde 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Murat Yayman tarafından satılan "40665" numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Şubat 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye "40665" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Murat Yayman tarafından satıldı.
8 Mart çekilişinde büyük ikramiye 1 Milyon TL
8 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1 Milyon TL olacak. Bilet fiyatı 100 TL olarak, 29 Şubat 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak.
1,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
40665
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
79471
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
48947
70991
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
19114
25178
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
26180
74803
77054
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
36724
51901
64178
68481
79015
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01857
07180
14871
42396
49331
50614
57451
68956
76941
77866
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00108
10801
17850
21882
22181
22582
25839
27267
37912
64835
69565
76522
76713
78372
78502
1,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
00665
10665
20665
30665
40065
40165
40265
40365
40465
40565
40605
40615
40625
40635
40645
40655
40660
40661
40662
40663
40664
40666
40667
40668
40669
40675
40685
40695
40765
40865
40965
41665
42665
43665
44665
45665
46665
47665
48665
49665
50665
60665
70665
Son 3 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar
347
909
Son 2 Rakamına Göre 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar
23
84
Son 1 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
1
7