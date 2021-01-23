Korona virüse bir can daha

Korona virüs, Kuzey Kıbrıs’ta bir can daha aldı. Bellapais sakini 74 yaşındaki Süheyla Ur, COVID 19'dan dolayı yaşamını yitirdi. Süheyla Ur’un pozitif olduğunu önceki gün öğrendiği belirtildi



Korona virüs, Kuzey Kıbrıs’ta bir can daha aldı. Bellapais (Beylerbeyi) sakini 74 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Süheyla Ur, COVID 19'dan dolayı yaşamını yitirdi.

Süheyla Ur’un kalp, diyabet ve hipertansiyon hastası olduğu öğrenildi.

Böylelikle Kıbrıs'ın kuzeyinde bugüne kadar Covid-19 kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Hayatını kaybeden Süheyla Ur’un pozitif olduğunun önceki gün bildirildiği öğrenildi.

Kıbrıs Postası'na konuşan köy muhtarı Niyazi Engin, hayatını kaybeden Süheyla Ur’a pozitif çıkan test sonuçlarının önceki gün kendilerine bildirildiği, bundan öncesinde ise temaslı oldukları için evde karantinada oldukları belirtti. Engin, köyde vakaların sayısında artış olduğunu dile getirerek, Sağlık Bakanlığını köyde rastgele test yapmaya çağırdı.

Engin "Hayatını kaybeden kişi, aile yakınlarından bir kişinin pozitif çıkması nedeniyle evde karantina altındaydı. Dün (önceki gün) pozitif olduğunun kendisine bildirilmesinden sonra, Sağlık Bakanlığı ekiplerinin, aile bireylerinden bazılarıyla birlikte, hayatını kaybeden kişiyi de hastaneye götürdü. Hiçbirinde semptom belirtisi yoktu" ifadelerini kullandı.

Ailenin sağlık ekipleri tarafından kalacakları yere götürülmesinin ardından bu sabah (dün sabah) 06.00'da pozitif çıkan kişiye ilaçlarının verildiğini belirten Engin" ancak bu ilaçların verilmesinin ardından, 06.30 gibi hayatını kaybetti. Maalesef köyümüzdeki vaka sayılarında artış var. Belediye ve yetkililer bunu biliyor ama bir şey yapamıyorlar. Sağlık Bakanlığını köyde acilen rastgele test yapmaya çağırıyorum" diye konuştu.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden kişinin kalp, yüksek tansiyon ve şeker hastası olduğunu açıkladı.



