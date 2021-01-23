10 bin doz aşı bitti

20 bin doz aşının 10 bini dün bitti. Aşının ilk dozu olan kişilere diğer dozun 3 hafta sonra yapılacak olması nedeniyle aşılama dün durduruldu. Sağlık Bakanı Pilli, önümüzdeki hafta içerisinde 20 bin doz Sinovac aşısının daha geleceğini açıkladı

Türkiye’den KKTC’ye gelen 20 bin doz Sinovac aşısının 10 bini dün bitti. Aşının ilk dozu olan kişilere diğer dozun 3 hafta sonra yapılacak olması nedeniyle aşılama dün durduruldu.Sağlık Bakanı Ali Pilli, TC Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen istişareler neticesinde önümüzdeki hafta içerisinde 20 bin doz Sinovac aşısının daha KKTC’ye gönderilmesi için teyit aldığını açıkladı.Pilli yaptığı açıklamada, aşılar konusunda yaşanan bu gelişme çerçevesinde ikinci doz aşılama için ayrılan 10 bin doz ile aşılama çalışmalarının devam edeceğini belirtti.Ülkede 80 yaş ve üzerine önceki gün uygulanmaya başlayan Covid-19 aşılama süreci aşıların tükenmesi üzerine dün durduruldu.Dün Lefkoşa’daki pandemi hastanesine giden 80 yaş ve üzeri yaşlılar “aşıların bittiğine yönelik” uyarı yazısı ile karşılaştı.Yazıda aşıların bittiği gerekli açıklamanın yapılacağı yazıldı.Dün sabah pandemi hastanesinde 230 kişiye aşılama yapılırken 20 kişi için de kayıt alındı. Aşıların tamamlanması ile kayıt işlemi de durduruldu.Lefkoşa Trenyolu Polikliniği'nde randevu usulü ile Pfizer-BioNTech aşısı dün de yapılmaya devam edildi.Türkiye’den 20 bin Sinovac aşısı ve AB’den Güney Kıbrıs aracılığıyla gelen Pfizer/BionTech 1080 adet aşı gelmişti.Öte yandan Pilli, 11 bin aşının ilk dozunun yapıldığını, geriye kalan 11 bin dozun da ikinci aşılama için ayrıldığını ifade etti.Ali Pilli “Öğleden sonra randevu veriyoruz, adam sabah 8’de geliyor. Neden geldin diyoruz, ‘erken erken yapayım gideyim’ diyor. Olacak iş değil. Halkımız heyecanla aşılara hücum etti, aslında bu iyi de bir şey ama, yığılmaların neden ‘aşı bitecek’ telaşıydı.” şeklinde konuştu.Pilli, “Aşılar bitmedi. Ülkeye Anavatan Türkiye’den 20 bin Sinovac aşısı geldi. Bu 20 bin aşı, bu topluma yetmiyor. 10 bin tanesini yapacağız ki gelmesi planlanan aşılar gelmezse, geriye kalan 10 bin tanesini, 28 gün sonra yapılacak ikinci doz için saklamamız gerekiyor” diye konuştu.Sağlık Bakanı Pilli, Trenyolu Polikliniği’nde 65 yaş ve üzeri kişilere randevu verilerek yapılan Pfizer aşısından 1080 adet geldiğini ve özel, eğitimli ekipler tarafından yapıldığını belirtti.Pilli, yeni bir aşı olmasına bağlı olarak olası bir komplikasyona müdahale imkanı tanıması için tam donanımlı sağlık merkezlerinde yapılan bu aşının daha çok gelmesi halinde, diğer sağlık ocaklarında da yapılacağını söyledi.Girne Akçiçek Hastanesi’nde aşıların ise o an için bittiğine işaret eden Pilli, “Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci ile konuştum. Kayıt yaptıran kişilere ek olarak 40 kişi daha gelmiş. Biz de oradaki kişiler mağdur olmasın diye 40 aşı daha gönderdik ve aşılar yapıldı” diye konuştu.