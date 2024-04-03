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Hayata tutunamadı

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Hayata tutunamadı
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Dikmen-Lefkoşa Anayolu’nda 6 Mart’ta meydana gelen kazada yaralanan Mahmut Öztürk, dün hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 6 Mart’ta saat 16.00 sıralarında, Dikmen-Lefkoşa Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında yaşanan kazada, , Mahmut Öztürk (E-50) yönetimindeki LZ 728 çift kabin araç ile kuzeye doğru giderken, sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun sağ şeridine geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Babahan Yusupov (E-38) yönetimindeki TMA 459 plakalı tır araca çarpmıştı.
Kazada ağır yaralanan Mahmut Öztürk, Türkiye’de tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdi.
 
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