Kilitkaya'yı üzen ölüm

Kilitkaya'nın sevilen insanlarından Sabriye Akmergiz yakalandığı amansız hastalığa önceki gün yenik düştü.

Kilitkaya'nın sevilen insanlarından Sabriye Akmergiz yakalandığı amansız hastalığa önceki gün yenik düştü.

Eşi Mehmet Akmergiz ise hastanede amansız hastalık ile mücadelesini sürdürüyor.

Kilitkaya'nın sevilen ailelerinden olan Sabriye Akmergiz'in cenazesi bugün Kilitkaya’da öğle namazından sonra defnedilecek.

