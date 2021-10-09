Sivil Savunma güven tazeledi

Sivil Savunma’nın Gazimağusa’da gerçekleştirdiği tatbikat, gerçeği aratmadı

“Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2021”in seçkin gözlemci günü önceki gün Gazimağusa’da Palm Beach bölgesinde gerçekleştirildi.Tatbikat, Afet ve acil durumlarda görevleri olan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kadrolu personeli, Halk Örgütü personeli, KKTC Afet Yönetimi sistemi içerisinde yer alan bakanlık/kurum/kuruluşların yanı sıra Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne üye yerel üniversitelerin arama kurtarma kulüp öğrencilerinin katılımı ile 15.00-17.00 saatleri arasında icra edildi.Merkez üssü Larnaka Körfezi açıklarında rihter ölçeğine göre 7.7 büyüklüğünde, deniz tabanının 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem senaryosu çerçevesinde; öğrenci tahliyesi, trafik kazasına müdahale ve triaj, ev yangınının söndürülmesi ve duman dolu odadan kurtarma, akaryakıt ve LPG yangınına müdahale, enkazdan kurtarma, kuyudan kurtarma, tünel ile üst kattan kurtarma, atlama yatağı ile kurtarma, tırmanma motoru ve köprü kurma, dağcılık yöntemiyle sedye indirme, üst katlarda mahsur kalanları sedye ile indirme, hidrolik itfaiye merdiveni ile kurtarma, helikopter ile düzensiz göçmen kurtarma, denizde yangına müdahale, deniz kirlenmesine müdahale, denize düşen araçtan kurtarma, KBRN uygulaması, şüpheli pakete müdahale, altyapı tamir çalışmaları ve yola devrilen ağaca müdahale faaliyetleri icra edildi.Tatbikat, arama kurtarma sergisi, mobil ünitelerin ve kabul merkezinin gezilmesinin ardından, sahra mutfağında pişen yemeğin yenilmesi ile son buldu.Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak bu bağlamda KKTC afet yönetimi sisteminin çatısını oluşturan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’ne mensup paydaşlarıyla birlikte yaşanması muhtemel afetlerde halkın can ve mal güvenliğini korumak adına imkan ve kabiliyetleri sürekli geliştirme gayreti içerisinde olduklarını söyledi.Toplumun her kesiminin sisteme dahil edilmesi gerektiğini kaydeden Karaca, yurt içi ve yurt dışında kamu, özel, kurum kuruluş üniversite ve sivil toplum örgütleriyle afete dirençli toplum oluşturmaya yönelik bir çok proje gerçekleştirdiklerini ifade etti. Karaca, yapılan çalışmaların en büyük hedefinin afete dirençli bir toplum oluşturmak olduğunu yineledi.