Kılıç sevenlerini üzdü

Lefkoşa'nın sevilen simalarından biri daha hayata gözlerini yumdu.

Lefkoşa sakini Necdet Kılıç bugün vefat etti.

Necdet Kılıç'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.