Üçüncü Club & Putter Golf Turnuvası Şampiyonu Stanley Penn

CMC’de Creditwest Bank Order Of Merit (OOM) Ligi 3 Club & Putter Golf Turnuvası Şampiyonu Stanley Penn

MC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 16 Haziran Pazar gün, Kulüp Ana Sponsoru Creditwest Bank Sponsorluğunda gerçekleşen 3. Club & Putter Golf Turnuvası Şampiyonu 37 Puan ile Stanley Penn oldu. Stableford formatında Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak gerçekleşen turnuvada, John Eldridge yine 37 Puan (back nine score) ile ikinciliği elde ederken, Gareth Griffiths de 36 Puan ile turnuvanın üçüncülüğünü elde etti.

Turnuva sonrası kazananların kupa ve ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptanı Bob Hodge tarafından takdim edildi.

CMC Golf Sahasında 23 Haziran Pazar gün Creditwest Bank Best of Seven Series Monthly Medal yarışması gerçekleşecek.