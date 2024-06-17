Üçüncü Club & Putter Golf Turnuvası Şampiyonu Stanley Penn

Turnuva sonrası kazananların kupa ve ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptanı Bob Hodge tarafından takdim edildi.
CMC Golf Sahasında 23 Haziran Pazar gün Creditwest Bank Best of Seven Series Monthly Medal yarışması gerçekleşecek.
CMC’de Creditwest Bank Order Of Merit (OOM) Ligi 3 Club & Putter Golf Turnuvası Şampiyonu Stanley Penn
Turnuva sonrası kazananların kupa ve ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptanı Bob Hodge tarafından takdim edildi.
CMC Golf Sahasında 23 Haziran Pazar gün Creditwest Bank Best of Seven Series Monthly Medal yarışması gerçekleşecek.