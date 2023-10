100 YILLIK KÖKLÜ BİR ZEYTİN AĞACI TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Kesin, tok, inandırıcı gür sesiyle bu sözleri söyleyen Gazi Mustafa Kemal’di... Yurdun düşman saldırılarına uğradığı karanlık günlerde, “Ya İstiklâl, ya ölüm” ilkesiyle atılan, Kurtuluş Savaşı’mızı tarihin en şanlı zaferleriyle sonuçlandıran Gazi Mustafa Kemal (Atatürk) şimdi de yeni Türk Devleti’nin temel kuruluşlarıyla ilgili yolu gösteriyordu.O’nun tasarlayıp hazırladığı teklif, Büyük Millet Meclisi’nde hararetli tartışmalardan sonra kabul edilerek 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilân olundu. ( Yeni , C:1, 241)Bu bağlamda Türkiye sevgisini her zaman yüreklerinde taşıyan Kıbrıslı Türkler, her daim bu sevgilerini şiirlerde ve özel günlerde ifade etmişlerdir. İngiliz döneminde bile Atatatürk’süz ve Türkiye’siz bir günleri geçmeyen bu toplum her dönem Atatürk İlkelerine ve Devrimlerine bağlı kalmıştır. Nice 100 yıllara Türkiyem.Yıldırımdan hız alır, hiç bükülmez kolu­muzBozkurtlar soyundamz zafer dolu yolu­muz,Orta Asyada başlar ilk büyük tarihimizAltaylardan yükselen kızgın bir volkanız biz.Asyada, Avrupada bir nehir gibi taştıkTunada, Urallarda rüzgâr gibi dolaştık.Bir ulu kahramandı Atilâ ve Cengiz HanTürk milleti dünyaya oldu en büyük Hakan.Akıl oynar Tarihler anlattıkça şanımıMohaçlar, Çaldıranlar öğrendi ecdadımı.Gümüş miğferli başlar önümde dize geldiTürk sözü Avrupada ecel gibi yükseldi.Bizi rüzgâr tanırdı, akınlarımızdan kimdi?Dünyalar sığmaz oldu taşan orduyu şimdi.Çelik bir kıskaç gibi sardıkta AvrupayıYükselttik senelerce şanla yıldızı, ayı,.Ejderleşen bir hızla dağlar, nehirler aştıkYıllarca dört tarafta işte böyle savaştık.Tarihe sor soyumu, anlatsın sana kimdi?Baştanbaşa bu dünya bu ufuklar benimdi.Dağlar parçalanırdı atımın nal sesindenTarih ve medeniyet yazıldı nefesimden.Urkiye Mine BalmanAlaca karanlık gecelerdeKıbrıs'tan baktığımda Anadolu'yaBir aydınlık görünür mavi maviBilirim ki bu andaAtatürk'üm kanatlarını germiş semayaBir Tanrı gibi dolaşır yücelerde.O, çobanların kefen ateşini tutuştururVe okul yatakhanelerinde Türk çocuklarınınŞafak alınlarından öperÜstlerini örterÜşümesinler diye.Bilirim ki bu andaYurdumun cümle insanları uyumaktadırVe Atatürk'üm kanatlarını germiş semayaO, köylerde şehirlerde fabrikalardaO, pırıl pırıl süngülerle sınırlardaNöbet tutan Mehmetleri korumaktadır.Alaca karanlık gecelerdeKıbrıs'tan baktığımda Anadolu'yaÖzlem şehra şehra açılır kalbimdeEbemkuşağı olup köprü kurarımKıbrıs'tan Ankara'yaHaber salarım turnalarlaGöklerin yedinci katınaBinip gelsin diye Atatürk'ümKüheylan atına.Hey benim deli gönlüm divane gönlümAtatürk öleli yıllar geçmişO şimdi altın ışıklarlaAk mermerler içinde yatmaktaO şimdi al bir bayrak gibiUfka çekilmiş dalga dalgaAlkış tutar alp-erenler yurduna.O şimdi bir iman rüzgarı gibiUğrun uğrun eser dört yanaVe bu rüzgardan bir parçaUlaşınca Yavruvatan'aÇeker çeker ciğerlerimeSarhoş olurum.Hey benim deli gönlüm divane gönlümEbemkuşağı köprüdenNe gelen olur ne gidenAlaca karanlık gecelerdeKıbrıs'tan baktığımda Anadolu'yaGök gözlerle dolar düşüncem."Hey Atam" diye seslenesim gelir,Bakarım uğultularla Toroslar'danTekrar akseden sesim gelir.Dağlar ses verir çağrıma,Bir nurlu el deler karanlığıVe tutuşturup bulutları meş'alelerleYalın kılıç askerler geçer göktenGaziler geçer, şehitler geçer,Bayraktar geçer, Cambolat geçer,Namık Kemal geçer "Vatan Kasidesi”ni söyleyerekten...Ve en sonraBir yıldızlı tan yeri açılır ufuktaŞahlandırıp küheylanını dört nalaDağlar gibi heybetli dağlar gibi yüceKazandığı tüm zaferlerle birlikteAtatürk’üm geçer gülerekten.Alaca karanlık gecelerdeKıbrıs’tan baktığımda Anadolu’yaAğlamak geçer içimdenBir hoş olurum.ÖZKER YAŞINNe sevimli ne ünlüsün ey bayrakYüksel yüksel al dalgalar saçarakSenin gölgen bize sıcak bir kucakVarlığınla tütecektir her ocak.Yerde gökte, aslan Türk’e veren hızAy yıldızdır ay yıldızdır ay yıldızVatan millet belirmiş bir aradaYüce Türk’ün şerefi de orada.Demir eller hava deniz karadaSeni korur ve yükseltir daimaBayrak demek Anavatan demektirTürk her zaman bayrağı için can verir.(Çocuk,C:3/9,1957, 317)Cumhuriyet herkese, özgürlük barış demekMutlu özgür ülkemde, dostlukla sevgi demek,Gelecekte her güne güvenle bakmak demek,Cumhuriyet bizlere kutlu ve mutlu olsun.Ulu Önder Atatürk, Türklük için savaştı,Bîtâb yorgun halkıyla düşmana savaş açtı,Bu güçlü iradenin önünden düşman kaçtı,Cumhuriyet bizlere kutlu ve mutlu olsun.Anavatan insanı fakir kaldı, aç kaldı,Yıllarca savaş verdi, nice yokluğa daldı,Atatürk’ün sesiyle dirildi ayaklandı,Cumhuriyet bizlere kutlu ve mutlu olsun.Büyük önder önder, halkına, yaradandan umuttu,Cesur asker Atatürk verdiği sözü tuttu,Cumhuriyeti kurdu, düşmanları korkuttu,Cumhuriyet bizlere kutlu ve mutlu olsun.Artık benim yurdumda, hizmet var yenilik var,Devrimler uygulanır, gönülde çiçek açar,Atatürk’ün varlığı her yere ışık saçar,Cumhuriyet bizlere kutlu ve mutlu olsun.Şimdi mutlu yaşanır, 