100 YILLIK KÖKLÜ BİR ZEYTİN AĞACI TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Kesin, tok, inandırıcı gür sesiyle bu sözleri söyleyen Gazi Mustafa Kemal’di... Yurdun düşman saldırılarına uğradığı karanlık günlerde, “Ya İstiklâl, ya ölüm” ilkesiyle atılan, Kurtuluş Savaşı’mızı tarihin en şanlı zaferleriyle sonuçlandıran Gazi Mustafa Kemal (Atatürk) şimdi de yeni Türk Devleti’nin temel kuruluşlarıyla ilgili yolu gösteriyordu.
O’nun tasarlayıp hazırladığı teklif, Büyük Millet Meclisi’nde hararetli tartışmalardan sonra kabul edilerek 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilân olundu. ( Yeni , C:1, 241)
Bu bağlamda Türkiye sevgisini her zaman yüreklerinde taşıyan Kıbrıslı Türkler, her daim bu sevgilerini şiirlerde ve özel günlerde ifade etmişlerdir. İngiliz döneminde bile Atatatürk’süz ve Türkiye’siz bir günleri geçmeyen bu toplum her dönem Atatürk İlkelerine ve Devrimlerine bağlı kalmıştır. Nice 100 yıllara Türkiyem.
TÜRK
Yıldırımdan hız alır, hiç bükülmez kolumuz
Bozkurtlar soyundamz zafer dolu yolumuz,
Orta Asyada başlar ilk büyük tarihimiz
Altaylardan yükselen kızgın bir volkanız biz.
Asyada, Avrupada bir nehir gibi taştık
Tunada, Urallarda rüzgâr gibi dolaştık.
Bir ulu kahramandı Atilâ ve Cengiz Han
Türk milleti dünyaya oldu en büyük Hakan.
Akıl oynar Tarihler anlattıkça şanımı
Mohaçlar, Çaldıranlar öğrendi ecdadımı.
Gümüş miğferli başlar önümde dize geldi
Türk sözü Avrupada ecel gibi yükseldi.
Bizi rüzgâr tanırdı, akınlarımızdan kimdi?
Dünyalar sığmaz oldu taşan orduyu şimdi.
Çelik bir kıskaç gibi sardıkta Avrupayı
Yükselttik senelerce şanla yıldızı, ayı,.
Ejderleşen bir hızla dağlar, nehirler aştık
Yıllarca dört tarafta işte böyle savaştık.
Tarihe sor soyumu, anlatsın sana kimdi?
Baştanbaşa bu dünya bu ufuklar benimdi.
Dağlar parçalanırdı atımın nal sesinden
Tarih ve medeniyet yazıldı nefesimden.
Urkiye Mine Balman
KIBRIS'TAN ATATÜRK'E
Alaca karanlık gecelerde
Kıbrıs'tan baktığımda Anadolu'ya
Bir aydınlık görünür mavi mavi
Bilirim ki bu anda
Atatürk'üm kanatlarını germiş semaya
Bir Tanrı gibi dolaşır yücelerde.
O, çobanların kefen ateşini tutuşturur
Ve okul yatakhanelerinde Türk çocuklarının
Şafak alınlarından öper
Üstlerini örter
Üşümesinler diye.
Bilirim ki bu anda
Yurdumun cümle insanları uyumaktadır
Ve Atatürk'üm kanatlarını germiş semaya
O, köylerde şehirlerde fabrikalarda
O, pırıl pırıl süngülerle sınırlarda
Nöbet tutan Mehmetleri korumaktadır.
Alaca karanlık gecelerde
Kıbrıs'tan baktığımda Anadolu'ya
Özlem şehra şehra açılır kalbimde
Ebemkuşağı olup köprü kurarım
Kıbrıs'tan Ankara'ya
Haber salarım turnalarla
Göklerin yedinci katına
Binip gelsin diye Atatürk'üm
Küheylan atına.
Hey benim deli gönlüm divane gönlüm
Atatürk öleli yıllar geçmiş
O şimdi altın ışıklarla
Ak mermerler içinde yatmakta
O şimdi al bir bayrak gibi
Ufka çekilmiş dalga dalga
Alkış tutar alp-erenler yurduna.
O şimdi bir iman rüzgarı gibi
Uğrun uğrun eser dört yana
Ve bu rüzgardan bir parça
Ulaşınca Yavruvatan'a
Çeker çeker ciğerlerime
Sarhoş olurum.
Hey benim deli gönlüm divane gönlüm
Ebemkuşağı köprüden
Ne gelen olur ne giden
Alaca karanlık gecelerde
Kıbrıs'tan baktığımda Anadolu'ya
Gök gözlerle dolar düşüncem.
"Hey Atam" diye seslenesim gelir,
Bakarım uğultularla Toroslar'dan
Tekrar akseden sesim gelir.
Dağlar ses verir çağrıma,
Bir nurlu el deler karanlığı
Ve tutuşturup bulutları meş'alelerle
Yalın kılıç askerler geçer gökten
Gaziler geçer, şehitler geçer,
Bayraktar geçer, Cambolat geçer,
Namık Kemal geçer "Vatan Kasidesi”ni söyleyerekten...
Ve en sonra
Bir yıldızlı tan yeri açılır ufukta
Şahlandırıp küheylanını dört nala
Dağlar gibi heybetli dağlar gibi yüce
Kazandığı tüm zaferlerle birlikte
Atatürk’üm geçer gülerekten.
Alaca karanlık gecelerde
Kıbrıs’tan baktığımda Anadolu’ya
Ağlamak geçer içimden
Bir hoş olurum.
ÖZKER YAŞIN
TÜRK BAYRAĞI
Ne sevimli ne ünlüsün ey bayrak
Yüksel yüksel al dalgalar saçarak
Senin gölgen bize sıcak bir kucak
Varlığınla tütecektir her ocak.
Yerde gökte, aslan Türk’e veren hız
Ay yıldızdır ay yıldızdır ay yıldız
Vatan millet belirmiş bir arada
Yüce Türk’ün şerefi de orada.
Demir eller hava deniz karada
Seni korur ve yükseltir daima
Bayrak demek Anavatan demektir
Türk her zaman bayrağı için can verir.
(Çocuk,C:3/9,1957, 317)
CUMHURİYET KUTLU OLSUN
Cumhuriyet herkese, özgürlük barış demek
Mutlu özgür ülkemde, dostlukla sevgi demek,
Gelecekte her güne güvenle bakmak demek,
Cumhuriyet bizlere kutlu ve mutlu olsun.
Ulu Önder Atatürk, Türklük için savaştı,
Bîtâb yorgun halkıyla düşmana savaş açtı,
Bu güçlü iradenin önünden düşman kaçtı,
Cumhuriyet bizlere kutlu ve mutlu olsun.
Anavatan insanı fakir kaldı, aç kaldı,
Yıllarca savaş verdi, nice yokluğa daldı,
Atatürk’ün sesiyle dirildi ayaklandı,
Cumhuriyet bizlere kutlu ve mutlu olsun.
Büyük önder önder, halkına, yaradandan umuttu,
Cesur asker Atatürk verdiği sözü tuttu,
Cumhuriyeti kurdu, düşmanları korkuttu,
Cumhuriyet bizlere kutlu ve mutlu olsun.
Artık benim yurdumda, hizmet var yenilik var,
Devrimler uygulanır, gönülde çiçek açar,
Atatürk’ün varlığı her yere ışık saçar,
Cumhuriyet bizlere kutlu ve mutlu olsun.
Şimdi mutlu yaşanır, Türk’ün anayurdunda
Gönüllerde huzur var, bütün Anadolu’da,
Marşlar, türküler söyler, hem oğlu hem kızı da
Cumhuriyet bizlere kutlu ve mutlu olsun.
Ahmet Altan’a ödül Cumhuriyet Bayramı,
Gönlüne neşe dolar, Atatürk’ün hayranı,
Ayağında kalmasa, hep tükense dermanı,
Cumhuriyet bizlere kutlu ve mutlu olsun.
Ahmet Altan Deniz
TÜRK BAYRAĞI
Ne sevimli ne ünlüsün ey bayrak
Yüksel yüksel al dalgalar saçarak
Senin gölgen bize sıcak bir kucak
Varlığınla tütecektir her ocak.
Yerde gökte, aslan Türk’e veren hız
Ay yıldızdır ay yıldızdır ay yıldız
Vatan millet belirmiş bir arada
Yüce Türk’ün şerefi de orada.
Demir eller hava deniz karada
Seni korur ve yükseltir daima
Bayrak demek Anavatan demektir
Türk her zaman bayrağı için can verir.
(Çocuk,C:3/9,1957, 317)
CUMHURİYET KUTLU OLSUN
Cumhuriyet herkese, özgürlük barış demek
Mutlu özgür ülkemde, dostlukla sevgi demek,
Gelecekte her güne güvenle bakmak demek,
Cumhuriyet bizlere kutlu ve mutlu olsun.
Ulu Önder Atatürk, Türklük için savaştı,
Bîtâb yorgun halkıyla düşmana savaş açtı,
Bu güçlü iradenin önünden düşman kaçtı,
Cumhuriyet bizlere kutlu ve mutlu olsun.
Anavatan insanı fakir kaldı, aç kaldı,
Yıllarca savaş verdi, nice yokluğa daldı,
Atatürk’ün sesiyle dirildi ayaklandı,
Cumhuriyet bizlere kutlu ve mutlu olsun.
Büyük önder önder, halkına, yaradandan umuttu,
Cesur asker Atatürk verdiği sözü tuttu,
Cumhuriyeti kurdu, düşmanları korkuttu,
Cumhuriyet bizlere kutlu ve mutlu olsun.
Artık benim yurdumda, hizmet var yenilik var,
Devrimler uygulanır, gönülde çiçek açar,
Atatürk’ün varlığı her yere ışık saçar,
Cumhuriyet bizlere kutlu ve mutlu olsun.
Şimdi mutlu yaşanır, Türk’ün anayurdunda
Gönüllerde huzur var, bütün Anadolu’da,
Marşlar, türküler söyler, hem oğlu hem kızı da
Cumhuriyet bizlere kutlu ve mutlu olsun.
Ahmet Altan’a ödül Cumhuriyet Bayramı,
Gönlüne neşe dolar, Atatürk’ün hayranı,
Ayağında kalmasa, hep tükense dermanı,
Cumhuriyet bizlere kutlu ve mutlu olsun.
Ahmet Altan Deniz
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