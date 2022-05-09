Keleş ailesinin acı günü

Akova köyünün sevilen ailelerinden Keleş ailesi çınarını kaybetti.
Ülkeye 1974 sonrası gelerek Akova’ya yerleşen ailelerden olan Keleş ailesinin çınarı Ayşe Keleş bugün hayatını kaybetti.
Muhasip Mahmut Keleş’in annesi olan Ayşe Keleş, kılınacak ikindi namazı sonrasında Akova Mezarlığı’na defnedilecek.
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