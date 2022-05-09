Dünyanın En Güvenli 10 Ülkesi

Dünyanın en güvenli ülkeler listesi son yıllarda önemli ölçüde değişti. Oldukça düşük suç oranları sayesinde bu listeye girmeyi başarmış ilk 10 ülkeyi sizinle paylaşıyoruz.

Güvenlik ihtiyacı insan olarak varoluşun temel gereksinimlerinden biridir. İster bir turist olun, isterseniz bir vatandaş, herhangi bir ülke sınırları içinde güvenlik ilk sıralarda gelir. Suçluların olmadığı ya da parmakla gösterilecek kadar az olduğu bir toplum herkesin hayalidir. Ne yazık ki suç kavramının olmadığı bir toplum yeryüzünde bulunmuyor. Bununla beraber ne yazık ki dünyamız adaletsizliklerle dolu. Neyse ki dünya üzerinde suçun “makul” seviyelerde olabildiği sayılı ülkeler mevcut. Böylece bu ülkelerin vatandaşları ve ziyaretçileri en azından güvenlik konusunda rahat birer nefes alabiliyorlar. Yapılan bir araştırmada dünya ülkelerinin suç oranları puanlandı. Bu puanlama esasına dayalı bir liste hazırlandı. Listede en düşük suç oranından en yükseğine giden bir sıralama yapıldı. Bu listede 148 ülke bulunuyor. Türkiye ise 107. sırada. Türkiye’nin bir üst sırasında İran yer alırken bir altında Ekvador bulunuyor. Ülkemizin sıralamasına üzülürken dünyanın en güvenli ülkelerinin hangileri olduğunu da merak etmiyor değiliz. İşte karşınızda suç oranının dünya ülkelerine göre daha düşük seyrettiği o ülkeler;

1. İzlanda – Puan: 1.1

Yeryüzündeki cennete hoş geldiniz. İzlanda, dünyadaki en güvenli ülke sıfatını boşuna kazanmadı. Bu ülke dünyadaki en küçük askeri harcamaya sahip. Buna ek olarak dünya sahnesindeki gerilimlere asla taraf olmuyor. Böylece hem iç hem de dış problemlerden tamamiyle kurtulmuş. 100.000 kişi başına 33 gibi oldukça komik bir suç oranına sahip olması da cabası. Bu da İzlanda’yı sonuç olarak dünyanın en güvenli ülkesi haline getiriyor. Başkent Reykjavik ise dünyanın en huzurlu ve güvenli şehirlerinden biri.

2. Yeni Zelanda – 1.253

En güvenli ülke olma şansını az bir puanla kaçıran Yeni Zelanda gerçekten güvenli bir ülke. Bunun ana nedeni ise gayet basit. Bu ülke içeride ve uluslararası ilişkilerde çatışma yaşamıyor. Siyasi ve askeri anlamda ise oldukça sakin bir çizgide ilerliyor. Birinciliği neredeyse kaçırmasının sebebi ise son 2 yılda gerçekleştirdiği askeri üretimlerden kaynaklanıyor. Böylece Yeni Zelanda, listenin 2. sırasında kendisine yer edinebiliyor.





3. Danimarka – Puan: 1.256

En güvenli ülkeler listesinde 3. sırada yer alan Danimarka listedeki yerini fazlasıyla hak ediyor. Bu ülkedeki anlaşmazlıklar o kadar komik ki duyduğunuzda ciddi anlamda kıskançlık krizlerine girebilirsiniz. “En eğlenceli sporların yazın mı yoksa kışın mı daha güzel geçiyor” şeklindeki tartışmalar haber kanallarının asli konuları arasında. Buna ek olarak kadın nüfus erkek nüfusa oranla daha iyi yaşam standartlarına sahip olduğunu hissediyor. Dünya standartları göz önüne alındığında bu muhteşem bir şey. Ülkede suç oranları oldukça önemsiz seviyelerde. Danimarka hiç şüphesiz yeryüzünün en huzurlu ülkelerinden birisi.





4. Portekiz – Puan: 1.315

En güvenli ülkeler sıralamasında Portekiz, Slovenya’yı oldukça küçük bir puanla geçmeyi başardı. Portekiz’in bu başarısı şüphesiz hem ekonomisinden hem de doğal güzelliklerinden kaynaklanıyor. Pasifik Okyanusu’nun kıyısında yer alan bu ülke yaşamak için ideal ülkelerden birisi. Bu ülke sıcakkanlı insanlarına ek olarak adeta muhteşem bir doğal güzellik kaynağı. Eğlencenin özellikle gece saatlerinde yaşandığı bu ülkede suç oranı ciddi anlamda düşüşte. Bu da Portekiz’in listede neden 4. sırada yer aldığını kanıtlar nitelikte.





5. Slovenya – Puan: 1.315

Slovenya en güvenli ülkeler sıralamasına 2020 yılında girdi. Ülkede gittikçe azalan suç oranı sayesinde güvenlik açısından epey ilerleme sağlandı. Avrupa’nın en güzel kalelerine ve göletlerine sahip olan bu ülkeye gitmek istiyorsanız hiç düşünmeyin. Zira bu ülke size oldukça güvenli bir gezi deneyimi yaşatacak







6. Avusturya – Puan: 1.317

Şüphesiz Avusturya dünyanın en güvenli ülkelerinden biri. Buna karşın 2020 yılında gerçekleşen terör saldırısı halkı tedirgin etmedi değil. Terör saldırısı sonrası hükümet bu suçla mücadele kapsamında yeni yasalar çıkardı. Bu yeni yasalar sadece terörü değil, diğer suçları da kapsıyordu. Devam eden yıllarda zaten az olan suç oranı gittikçe gerilemeye başladı. Bu da sonuç olarak Avusturya’yı en güvenli ülkeler sıralamasında 6. sıraya yükseltti.

7. İsviçre – Puan: 1.323

İsviçre 2020 yılında ilk 10 güvenli ülke içerisinde değildi. Son iki yılda düşen suç oranları bu ülkenin en güvenli 10 ülkesi arasına girmesini sağladı. Ülkede silah ihracatının düşmesine paralel olarak bireysel silahlanma da azaldı. İsviçre’de insanlar oldukça mutlu ve yüksek refah seviyesi nedeniyle suça yöneltici bir atmosfer yok.

8. İrlanda – Puan: 1,326

Her ne kadar pandemi sürecinde protestolar şiddetlense de İrlanda oldukça güvenli bir ülke. Suç oranları geçen senelere göre oldukça düşük. Ekonomi iyi ve insanları mutlu. Bu da sonuç olarak bu ülke sakinlerini suça itecek bir psikolojiye sürüklemiyor. İrlanda’da kafanız rahat, gözünüz ardınızda kalmadan rahatça ziyaret edilebilecek ülkelerden.

9. Çekya – Puan: 1.329

Çekya en güvenli ülkeler sıralamasına 9. sıradan girmeyi başaran bir ülke. Ülkede terör eylemleri yok denecek sayıda az. Buna ek olarak ülkenin askeri harcamaları da oldukça kısıtlı. Prag gibi büyük şehirlerde yankesicilik gibi temel suçlar da pek gözlemlenmiyor. Sonuç olarak Prag hem yaşayabileceğiniz hem de ziyaret edebileceğiniz bir şehir olarak karşımıza çıkıyor.

10. Kanada – Puan: 1.33

Kanada, güneyinde yer alan komşusuna (ABD) kıyasla suç oranı konusunda başarılı bir tablo sergiliyor. Kanada’da pandemi döneminde özellikle Asyalılara karşı işlenen nefret suçlarında artışı gözlemlendi. Pandemi koşullarına bağlı olarak ekonomi ciddi yara aldı. Tüm bunlara rağmen suç oranı azaldı. Bunun sebebi ise düşük hapsedilme oranları ve kişi başına düşen silahlanma oranı olarak gösterildi. Böylece güvenli ülkeler listemizin en tekinsiz ülkesi Kanada oldu.



