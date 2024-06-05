Kasnakoğlu sevenlerini üzdü

Geçitkale bölgesinin küçük köylerinden olan Çınarlı sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Çınarlı köyünün sevilen insanlarından Telefon Dairesi eski çalışanı Özer Kasnakoğlu dün vefat etti.

Kasnakoğlunun ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Özer Kasnakoğlunun cenazesi ikindi namazı sonrası Çınarlı köyünde defnedilecek.

