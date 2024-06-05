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İncirli Mağara bölgesinde büyük yangın

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İncirli Mağara bölgesinde büyük yangın
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Çınarlı köyünün güneydoğusunda İncirli Mağara mevkiinde saat 12.50 sıralarında yangın çıktı.  Henüz kontrol altına alınamayan yangına müdahale ediliyor.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çınarlı köyünün güneydoğu kısmında İncirli Mağara mevkiinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın geniş alana yayıldı.
Yangına, polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri, bölge halkı, traktörler ve bölge belediyesine ait su tankerleri ile müdahale ediliyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı. Söndürme çalışmaları ise devam ediyor.
 
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