Kasap Ali sevenlerini üzdü

Beşparmak dağlarının güney yamacındaki şirin köylerimizden Pınarbaşı sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Pınarbaşı köyü sakinlerinden olan ve Kasap Ali olarak bilinen Ali Konyalıoğlu dün hayata gözlerini yumdu.
Konyalıoğlu’nun cenazesi bugün Pınarbaşı Camisi’nde kılınan öğle namazı sonrasında Pınarbaşı Kabristanlığı’na defnedildi.
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