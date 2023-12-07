Karahasan, hayata tutunamadı

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Çatalköy sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Çatalköy Belediyesi eski çalışanlarından olan, bölgenin sevilen siması Teğmen Karahasan bugün vefat etti.

Bir süreden beridir hastanede tedavi görmekte olan Karahasan’ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Teğmen Karahasan’ın cenazesi, yarın Çatalköy Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Çatalköy Kabristanlığı’na defnedilecek.



