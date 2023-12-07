"Şampiyon Melekler İçin Boyuyoruz"

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi İnci Arkan ile Boyama Wokshop'u düzenliyor.
İki boyama artisti ile birlikte gerçekleşecek olan Boyama Wokshop'u 9 Aralık Cumartesi günü HZ. Ömer Melekler Zeytin Koruluğunda saat 12.00-16.00 arasında Çatalköyde gerçekleşecek.
Etkinlikten elde edilecek tüm gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlanacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.