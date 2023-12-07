"Şampiyon Melekler İçin Boyuyoruz"

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi İnci Arkan ile Boyama Wokshop'u düzenliyor.İki boyama artisti ile birlikte gerçekleşecek olan Boyama Wokshop'u 9 Aralık Cumartesi günü HZ. Ömer Melekler Zeytin Koruluğunda saat 12.00-16.00 arasında Çatalköyde gerçekleşecek.Etkinlikten elde edilecek tüm gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlanacak.