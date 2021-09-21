Karahasan ailesinin acı günü

Çatalköy son günlerde yaşanan art arda ölümlerle sarsılmaya devam ediyor.

Aslen Evdim'li olan ve uzun yıllardır Çatalköy'de yaşamını sürdüren Karahasan ailesinin çınarı İbrahim Karahasan dün akşam hayatını kaybetti.

86 yaşında olan ve bir süreden beridir Covid-19 tedavisi gören Karahasan'ın vefatı bölgede üzüntüyle karşılandı.

Karahasan bugün ikindi namazına müteakip Çatalköy Mezarlığı'na defnedilecek.

