Karahasan ailesinin acı günü

Çatalköy son günlerde yaşanan art arda ölümlerle sarsılmaya devam ediyor.
Aslen Evdim'li olan ve uzun yıllardır Çatalköy'de yaşamını sürdüren Karahasan ailesinin çınarı İbrahim Karahasan dün akşam hayatını kaybetti.
86 yaşında olan ve bir süreden beridir Covid-19 tedavisi gören Karahasan'ın vefatı bölgede üzüntüyle karşılandı.
Karahasan bugün ikindi namazına müteakip Çatalköy Mezarlığı'na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.