Karacenan ailesi çınarını kaybetti

Lefke sevilen bir simasını daha kaybetti.
Karacenan ailesinin çınarı Mehmet Karacenan dün gece hayata gözlerini yumdu.
Karacenan'ın vefatı Lefke bölgesinde üzüntüyle öğrenilirken, cenazesinin yarın saat 11.00'de kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefke Kabristanlığı'na defnedileceği bildirildi.
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