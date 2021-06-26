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Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

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Bingöl’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Elazığ’ın Karakoçan İlçesi Kuşbayırı köyünde vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Gün ağarmasıyla evlerdeki hasar tamamen ortaya çıktı.

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Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
 

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde, dün saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde  bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin, 15,5 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı yaşanmadı. Ancak bazı kerpiç evlerde hasar oluştu.

Sarsıntı nedeniyle korkan vatandaşlar sokağa döküldü.

Yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle geceyi dışarıda geçirenler oldu.

Depremde en fazla etkilenen yer ise Elazığ oldu. Elazığ'da 5 köy depremden etkilenirken, en çok hasar ise Kuşbayırı köyünde gerçekleşti.

EVLER HASAR GÖRDÜ, TABLO GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

80 haneli 250 nüfuslu köyde çoğu kerpiç olan evler, küçüklü büyüklü hasar gördü.

Evleri kısmen hasar gören ve korku yaşayan birçok kişi ise geceyi dışarda geçirdi.

Gün ağarmasıyla depremin verdiği hasar ise net olarak gözlemlendi.

 
 

"PATLAMA SESİ DUYDUK"

Deprem anında içeride olmadıklarını, bahçede oturduklarını aktaran köy sakinlerinden İrfan Tayar, “Birdenbire gürültü, patlama sesi duyunca dışarda olmamıza rağmen koşmaya başladık.

Deprem bittikten sonra geldiğimizde evin kapısı açılmıyordu tekmeyle açıp içeri girdik, durumu gördük. Allahtan gelen bir şey zaten üzgünüz.

Kimi arabada kimi dışarıda kimisi de evlerinde hasar olmayan komşulara gitti. Geceden beridir ayaktayız.” dedi.

 

"BABAMIN DİLİ TUTULDU"

Balkonda otururken sallanmaya başladıklarını aktaran vatandaşlardan Mehmet Kılıç, “Biz aşağı inerken surlar taşlar hep döküldü. Babam yazlık evdeydi. Babamı dışarı getirdim orada bayıldı. Nereye kaçtığımızı şaşırdık.

Babamın depremde dili tutuldu. Sabaha kadar tarlada başında bekledim.

Depremden sonra dili tutuldu sabah yavaş yavaş konuşmaya başladı. Allah devletimizden razı olsun. Akşam hemen geldiler.” ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR SARSINTI OLDU"

4 kişi oturup konuştukları sırada depremin olduğunu anlatan Mehmet Ergün de “Aniden bir sarsıntı oldu. Ama çok büyük sarsıntı oldu sanki bomba atmış gibi ondan sonra dışarı çıktık.

Dışarı çıktıktan sonra evlere ve sokaklara baktık hepsi perişan halde. Bizim evin iç tarafı komple gitmiş dışında ise bir şey yok.”diye konuştu.

 
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