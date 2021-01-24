Kaplan ailesinin acı kaybı

Gazimağusalı 66 yaşındaki Bekir Sıtkı Kaplan yaşamını yitirdi.
Kaplan önceki gün saat 15.00 aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Bekir Sıtkı Kaplan’ın kalp krizi sonucu öldüğü sanılıyor.
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