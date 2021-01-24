Başka bedenlerde yaşayacaklar

Hayatını kaybeden Kenan Kurtdemir ve Mert Fıstıkçı’nın aileleri, organlarının bağışlanmasına karar verdi

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yoğun bakım bölümünde yatan ancak beyin ölümü gerçekleşen 2 hasta, organ nakli bekleyen kişilere umut olacak.Hayatını kaybeden 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir ve 37 yaşındaki Mert Fıstıkçı’nın aileleri organların bağışlanmasına karar verdi.Girne’de geçirdiği trafik kazası sonucu kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Girneli Kenan Kurtdemir’in önceki gün beyin ölümü gerçekleşmişti. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Alayköylü Mert Fıstıkçı da önceki gün hayatını kaybetmişti.Kenan Kurtdemir