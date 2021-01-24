banner583
banner590
Yoğun bakımda nikah
Yoğun bakımda nikah
36 0
Fırtına, başkentte esmeye devam etti
Fırtına, başkentte esmeye devam etti
17 0
 
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
24 0
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
41 0
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
15 0
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
28 0
Hamitköy Akademisinden ara kararı
Hamitköy Akademisinden ara kararı
76 0
banner529
banner570

Başka bedenlerde yaşayacaklar

banner476

Hayatını kaybeden Kenan Kurtdemir ve Mert Fıstıkçı’nın aileleri, organlarının bağışlanmasına karar verdi

Başka bedenlerde yaşayacaklar
banner601
Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yoğun bakım bölümünde yatan ancak beyin ölümü gerçekleşen 2 hasta, organ nakli bekleyen kişilere umut olacak.
Hayatını kaybeden 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir ve 37 yaşındaki Mert Fıstıkçı’nın aileleri organların bağışlanmasına karar verdi.
Girne’de geçirdiği trafik kazası sonucu kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Girneli Kenan Kurtdemir’in önceki gün beyin ölümü gerçekleşmişti. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Alayköylü Mert Fıstıkçı da önceki gün hayatını kaybetmişti.

Kenan Kurtdemir
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.