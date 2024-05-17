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Kaleburnu bir çınarını daha kaybetti

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Kaleburnu bir çınarını daha kaybetti
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Karpaz bölgesinin küçük köylerinden Kaleburnu bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Kaleburnu köyü sakini Yüksel Kulucan dün vefat etti.
Merhumenin cenazesi bugün kılınan öğle namazına müteakip Kaleburnu kabristanlığına defnedildi.
 
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