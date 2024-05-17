Kaleburnu bir çınarını daha kaybetti

Karpaz bölgesinin küçük köylerinden Kaleburnu bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Kaleburnu köyü sakini Yüksel Kulucan dün vefat etti.

Merhumenin cenazesi bugün kılınan öğle namazına müteakip Kaleburnu kabristanlığına defnedildi.

