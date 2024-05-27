Kalbine yenildi

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Mesarya bölgesinin küçük köylerinden Sütlüce sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Geçitkale-Serdarlı Belediyesi köylerinden Sütlüce sakinlerinden olan ve bölgede sevilen bir sima olan Enis Yalçın 58 yaşında hayatını kaybetti.
Yalçın’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Sütlüce Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Sütlüce Mezarlığı'na defnedilecek.
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