Naimoğulları: Üretici bir ay süreyle canlı hayvan satmayacak

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, bir ay süreyle canlı hayvan satışını durdurma kararı aldıklarını açıkladı.



Başbakanlık önünde açıklama yapan Naimoğulları, her gün yeni bir eylem ortaya koyacaklarını söyledi.

Birlik Yönetim Kurulu’nun ilk olarak canlı hayvan satışını bir ay süreyle durdurma kararı aldığını aktaran Naimoğulları, mezbahaların da kontrol altında tutulacağını ve karara uymayanlara ceza uygulanacağını belirtti.

Sistemin mevcut maliyetlerle sürdürülebilir olmaktan çıktığını kaydeden Naimoğulları, ““Hayvancı bir ay süreyle canlı hayvan satışı yapmayacaktır. Eylemde geri adım yok, yarın da buradayız” şeklinde konuştu.

