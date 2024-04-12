Kalbine yenildi

Ülkemizin sevilen simalarından, Gazimağusa'da sakin Hürriyet Soy, bugün aniden hayatını kaybetti.
Soy'un ani vefatı başta ailesi olm ak üzeresevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi, yarın Mağusa'da Lala Mustafa Paşa Camisi'nde kılınacakj öğle namazı sonrasındsa Mağusa Kabristanlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak...
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