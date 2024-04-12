banner913
banner932
Funda Arar’dan Merit Otellerinde şenlik tadında bayram konserleri
Funda Arar’dan Merit Otellerinde şenlik tadında bayram konserleri
30 0
Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı
Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı
31 0
 
GG geleneği sürdürdü
GG geleneği sürdürdü
29 0
Tatar-Guterres görüşmesi Rum basınında
Tatar-Guterres görüşmesi Rum basınında
33 0
Bayramın ilk günü yer yer yağmur bekleniyor
Bayramın ilk günü yer yer yağmur bekleniyor
25 0
Bugün arife, yarın bayram… Bayram namazı tüm camilerde saat 06.37’de kılınacak
Bugün arife, yarın bayram… Bayram namazı tüm camilerde saat 06.37’de kılınacak
32 0
"Kıbrıs, Türklüğün kalbi"
31 0
banner1012

Kalbine yenildi

banner1020

banner974
Kalbine yenildi
banner971
Ülkemizin sevilen simalarından, Gazimağusa'da sakin Hürriyet Soy, bugün aniden hayatını kaybetti.
Soy'un ani vefatı başta ailesi olm ak üzeresevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi, yarın Mağusa'da Lala Mustafa Paşa Camisi'nde kılınacakj öğle namazı sonrasındsa Mağusa Kabristanlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak...
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.