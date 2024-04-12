banner913
banner932
Funda Arar’dan Merit Otellerinde şenlik tadında bayram konserleri
Funda Arar’dan Merit Otellerinde şenlik tadında bayram konserleri
30 0
Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı
Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı
31 0
 
GG geleneği sürdürdü
GG geleneği sürdürdü
29 0
Tatar-Guterres görüşmesi Rum basınında
Tatar-Guterres görüşmesi Rum basınında
33 0
Bayramın ilk günü yer yer yağmur bekleniyor
Bayramın ilk günü yer yer yağmur bekleniyor
25 0
Bugün arife, yarın bayram… Bayram namazı tüm camilerde saat 06.37’de kılınacak
Bugün arife, yarın bayram… Bayram namazı tüm camilerde saat 06.37’de kılınacak
32 0
"Kıbrıs, Türklüğün kalbi"
31 0
banner1012

Funda Arar’dan Merit Otellerinde şenlik tadında bayram konserleri

banner1020

Funda Arar,Ramazan Bayramı’nı Merit Royal Diamond ve Merit Crystal Cove Otellerinde üç bine yakın hayranıyla birlikte kutladı

banner974
Funda Arar’dan Merit Otellerinde şenlik tadında bayram konserleri
banner971

Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, bayramın ilk iki gecesinde Merit Royal Diamondve Merit Crystal Cove Otellerindeverdiği konserlerle tam bir şenlik havası yaşattı.Bayrama özel repertuvarlarıyla unutulmaz iki konsere imza atan Funda Arar, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Merit Royal Diamond Otel’de, ikinci gününde ise Merit Crystal Cove Otel’de üç bine yakın hayranı ile buluştu.

Bayramın coşkusunu Kıbrıs’taki sevenleri ile yaşayan Funda Arar, sahne kostümleri ve zarafeti ile de büyüledi. İlk gece Merit Royal Diamond sahnesinde gümüş-siyahuzun bir elbise tercih eden ünlü sanatçı, ikinci gece Merit Crystal Cove sahnesinde fıstık yeşili elbisesi ile göz kamaştırdı.

Merit Royal Diamond sahnesine çıkmadan önce basın mensuplarıyla kısa bir röportaj da yapan Funda Arar’a kulise gönderilen pasta ile sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.Çifte kutlama yapan Funda Arar “şaşaalı partiler yerine yakın dostlarımla sade kutlamaları tercih ederim” dedi.

Ramazan ayında konserlerine ara verdiği için sahnede olmayı çok özlediğini belirten Funda Arar, bayramda yeniden Kıbrıs’ta olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek çocukluğunda bayramların çok daha heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Güçlü sesi, muhteşem sahne performansı ve samimi tavırlarıyla hayranlarının gönlünü fetheden ünlü sanatçı,iki gün boyunca sunduğu eşsiz müzik ziyafeti ile binlerce Merit misafirine unutamayacakları bir bayram tatili yaşattı.
 

banner979
Etiketler; #Funda Arar #Merit Otelleri #konser #Ramazan Bayramı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.