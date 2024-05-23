İskele ve Geçitkale bölgesinde elektrik kesintisi olacak

İskele ve Geçitkale bölgesine bağlı bazı yerlerde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek tarafından verilen bilgiye göre 10.00-13.00 saatleri arasındaki elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler şunlar:
“Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, baz istasyonları, Tatlısu köy içi, köy su kuyusu, anayol seralar bölgesi, Tatlısu sahil, Sahil benzin istasyonu bölgesi, eski tavuk çiftliği, sahil seralar bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Altınova köyü ve Ağıllar köyü.”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.