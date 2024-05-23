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İskele ve Geçitkale bölgesinde elektrik kesintisi olacak

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İskele ve Geçitkale bölgesinde elektrik kesintisi olacak
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İskele ve Geçitkale bölgesine bağlı bazı yerlerde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek tarafından verilen bilgiye göre 10.00-13.00 saatleri arasındaki elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler şunlar:
“Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, baz istasyonları, Tatlısu köy içi, köy su kuyusu, anayol seralar bölgesi, Tatlısu sahil, Sahil benzin istasyonu bölgesi, eski tavuk çiftliği, sahil seralar bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Altınova köyü ve Ağıllar köyü.”
 
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