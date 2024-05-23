İskele ve Geçitkale bölgesinde elektrik kesintisi olacak

İskele ve Geçitkale bölgesine bağlı bazı yerlerde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek tarafından verilen bilgiye göre 10.00-13.00 saatleri arasındaki elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler şunlar:

“Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, baz istasyonları, Tatlısu köy içi, köy su kuyusu, anayol seralar bölgesi, Tatlısu sahil, Sahil benzin istasyonu bölgesi, eski tavuk çiftliği, sahil seralar bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Altınova köyü ve Ağıllar köyü.”

