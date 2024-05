Üstel: Et ithalini devlet yapacak

Üstel, hükümet olarak halkı et ile buluşturacaklarını, et ithalini devletin yapacağını ve kilo fiyatının 400 TL’yi geçmeyeceğini açıkladı

Başbakan Ünal Üstel, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) üzerinden ülkeye getirilecek donmuş kuzu etinin satışının 400 TL’yi geçmeyeceğini açıkladı.

Üstel, hükümet olarak üretimi her alanda desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini de ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi genişletilmiş MYK toplantısı sonrası basına açıklama yaptı. Toplantıya, bakanlar ve MYK üyeleri katıldı.

-Çavuş: “1 milyar üzerinde teşvik verdik”

Toplantı sonrası ilk sözü Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, hükümet ve bakanlık olarak tarım sektörünün büyütülmesi amacıyla yapılan çalışmaları anlattı.

Çavuş, 1 milyar TL üzerinde tarıma destek verdiklerini, sürdürülebilirliği, gıda arzını ve büyümeyi hedeflediklerini, bunun için de büyüme odaklı bir bütçe oluşturduklarını belirtti.

Etteki sıkıntıyı da gördüklerini ve hayvan varlığını artırmak ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmak amacıyla destekler verildiğini işaret eden Çavuş, üreticinin yatırım gücünü artırmak amacıyla hayvancıya her alanda destek verdiklerini vurguladı.

Hüseyin Çavuş, her zaman üreticinin yanında olduklarını ve tarımın her alanında üreticiye destek sağladıklarını ifade ederek hedefin tarım sektörünün sürdürülebilirliğini artırmak ve büyümesini sağlamak olduğunu söyledi.

Maliye Bakanlığı desteğiyle de tüm ödemelerin zamanında yapıldığını belirten Çavuş, süt, et, narenciye, bal, balık, sebze meyve her alanda tarladan sofraya gıda güvenliği, sürdürülebilir ve hedef odaklı bir şekilde çalıştıklarını ve üreticiyi hayat pahalılığı altında ezdirmediklerini ezdirmeyeceklerini ifade etti.

Sütte bire bir elli paritede olduklarını, küçükbaşta yaşanan sıkıntıların da doğum planlaması yapılamaması nedeniyle oluştuğunu anlatan Çavuş, önümüzdeki yıl için bu planlamanın yapılacağını kaydetti.

Hem üretimin devamlılığı, hem kasapların sürdürülebilir olması hem de tüketicinin ete ulaşabilmesi amacıyla hükümet olarak bazı kararlar aldıklarını belirten Çavuş, özellikle dar gelirlinin ete ulaşabilmesi adına alternatif çözümler üretmeye çalıştıklarını belirtti.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de, bugün UBP’li bakanlar ve MYK üyeleri ile birlikte ülkedeki ve ekonomideki sorunları ele aldıklarını söyledi, ayrıca hayvancıların devam eden eylemini de ele aldıklarını belirtti.

Hayvan Üreticileri Birliği eylemine saygı duyduklarını ifade eden Üstel, göreve geldikleri günden itibaren üretimi üreticiyi ve dar gelirlileri desteklediklerini kaydetti.

Üstel, et konusunda yaşanan sıkıntılara işaret ederek, dünyadaki uygulamalardan da yararlanarak özellikle dar gelirli insanların ete ulaşması ve güneye kayan alışverişin önüne geçmek amacıyla tüm kesimlerle görüştüklerini belirtti.

Bu çerçevede hayvancılar ve kasaplarla anlaşmalar yaptıklarını anlatan Üstel, hükümet olarak halkın ete daha ucuza ulaşmasını sağlayacaklarını; bunu üretimi destekleyerek yapacaklarını söyledi.

Üretime verilen öneme vurgu yapan ve bugüne kadar görülmemiş destekler verdiklerini ifade eden Üstel, hayvancılarla, kasaplarla görüştüklerini, gereken destek ve teşvikleri verdiklerini ancak et fiyatlarının kilosunun 550 TL’yi geçmeyeceği şartını koyduklarını anlattı.

Güneye kayan alışverişin kuzu kesim sayısını düşürdüğünü, “et bohçacılarını” türettiğini ifade eden Üstel, üretime verilen desteklerdeki amacın yerli üretimi geliştirmek olduğunu, bu desteklerle düşen kuzu kesimi sayısının tekrardan yükseldiğini kaydetti.

Donmuş etin ülkeye getirilmesi kararı sonrası teşviklerin yükseltildiğini ifade eden Üstel, hükümet olarak halkı et ile buluşturacaklarını, et ithalini devletin yapacağını ve kilo fiyatının 400 TL’yi geçmeyeceğini açıkladı.