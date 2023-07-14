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İskele bir simgesini daha kaybetti

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İskele bir simgesini daha kaybetti
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Ülkemizin beş ilçesinden biri olan İskele bir simgesini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
İskele’nin çok kıymetli büyüğü, simgesi, yüzü her daim gülen, Kore Gazisi, Ali Akyüz vefat etti.
Nam-ı diğer ‘Koreli Dayı’ olarak bilinen Akyüz’ün cenazesi kılınacak cenaze namazına müteakip İskele Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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