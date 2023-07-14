İskele bir simgesini daha kaybetti

Ülkemizin beş ilçesinden biri olan İskele bir simgesini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
İskele’nin çok kıymetli büyüğü, simgesi, yüzü her daim gülen, Kore Gazisi, Ali Akyüz vefat etti.
Nam-ı diğer ‘Koreli Dayı’ olarak bilinen Akyüz’ün cenazesi kılınacak cenaze namazına müteakip İskele Kabristanlığı’na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.