İskele bir simgesini daha kaybetti

Ülkemizin beş ilçesinden biri olan İskele bir simgesini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İskele’nin çok kıymetli büyüğü, simgesi, yüzü her daim gülen, Kore Gazisi, Ali Akyüz vefat etti.

Nam-ı diğer ‘Koreli Dayı’ olarak bilinen Akyüz’ün cenazesi kılınacak cenaze namazına müteakip İskele Kabristanlığı’na defnedilecek.

