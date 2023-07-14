Kablo ile enterkonnekte sisteme geçiş ile ilgili Kıb-Tek’e yetki verildi

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu'nun kablo ile enterkonnekte sisteme geçiş için gerekli çalışmaları başlatmasına karar verdi.

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, kablo ile enterkonnekte sisteme geçiş sürecinde ülkenin ihtiyacı olan enerji akımının sağlanması amacıyla hazırlanacak sözleşmenin kapsamı maksimum 175 MW kurulu gücü geçmeyecek (ihtiyaç olması halinde 35MW ek kurulum yapılabilecek) ve 15 yılın sonunda aylık 125,000,000 KWH'yi geçmeyecek.

Kıb-Tek, alım garantili ve yıl içerisinde yapılacak doğrulamaya göre yıllık toplam üretim oranlarında minimum %51'i Kıb-Tek üretecek ve %49'a kadar miktarı da hizmet alınacak firma üretecek şekilde bir sözleşme hazırlanması için çalışma başlatacak. Daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulması halinde, hizmet alımı yapılan firmadan %49'un üzerinde enerji alınabilmesine Kamu İhale Yasası kapsamında gereken işlemlerin yapılması hususunda da Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu'na yetki verildi.

