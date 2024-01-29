İskele bir çınarını daha kaybetti

Ülkemizin beş ilçesinden biri olan İskele bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
İskele’nin sevilen ailelerinden Menteş ailesinin çınarı olan Şerife Menteş bugün hayata gözlerini yumdu.
Şerife Menteş’in vefatı başta ailesi olmak üzere İskele’de üzüntüye neden oldu.
Merhumenin cenazesi yarın İskele Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip İskele Kabristanlığı’na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.