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İskele bir çınarını daha kaybetti

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İskele bir çınarını daha kaybetti
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Ülkemizin beş ilçesinden biri olan İskele bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
İskele’nin sevilen ailelerinden Menteş ailesinin çınarı olan Şerife Menteş bugün hayata gözlerini yumdu.
Şerife Menteş’in vefatı başta ailesi olmak üzere İskele’de üzüntüye neden oldu.
Merhumenin cenazesi yarın İskele Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip İskele Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
 
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