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Tugay Kerimoğlu Miracle Değirmenlik’in sportif direktörü oldu

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Tugay Kerimoğlu Miracle Değirmenlik’in sportif direktörü oldu
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Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Tugay Kerimoğlu ile Sportif Direktörlük konusunda anlaşma sağladı. Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan’ın uzun süredir Tugay Kerimoğlu ile görüşme yaptığını ve az önce Tugay Kerimoğlu ile el sıkıştıkların açıkladı.

Tecrübeli isim Tugay Kerimoğlu’nun Miracle Değirmenlik takımına Sportif Direktör olarak dahil olduğunu belirten Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan, Tugay Kerimoğlu’nun yarın ülkeye geleceğini ve aralarına dahil olacağını söyledi. Başkan Hakan Törehan Sportif Direktörlük görevine getirdikleri Tugay Kerimoğlu ile kısa süre içinde gerekli basın açıklamasını yapacaklarını söyledi.
 
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