İskele bir çınarını daha kaybetti

İskele sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İskele'nin büyük ailelerinden İzzi ailesinin çınarlarından olan ve bölgede sevilen bir sima olan Hurriye İzzi Alpören bu akşam hayata gözlerini yumdu.

Huriye İzzi Alöpren'in vefatı İskele'de üzüntüyle karşılanırken, Alpören'in cenazesi yarın İskele Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip İskele Mezarlığı'na defnedilecek.