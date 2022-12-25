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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor
Hastanede yatmakta olanMağusa sakini bir vatandaşımız için A+ kana ihtiyaç bulunmaktadir.
Uyanlar ve vermek isteyenler bu numaradan ulaşabilir: 05338294368
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