İş dünyasını üzen ölüm

İş dünyası sevilen bir ismini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa'da ve Haspolat'ta bulunan Fina Petrol sahibi ve eski rallici Mehmet Alptürk hayatını kaybetti.
Bir süreden beridir YDÜ Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Alptürk hayata tutunamadı.
Alptürk'ün vefatı sevenlerini üzüntüye boğdu.
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