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Cimnastik ailesinden bayram kutlaması

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Cimnastik ailesinden bayram kutlaması
KKTC Cimmastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlucimnastik ailesi adına Bayram kutlama mesajı yayınladı.
Yayınlanan kutlama şöyle:
"Cimnastik ailesi olarak güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram dileriz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öperiz."
 
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