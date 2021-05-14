Cimnastik ailesinden bayram kutlaması

KKTC Cimmastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlucimnastik ailesi adına Bayram kutlama mesajı yayınladı.

Yayınlanan kutlama şöyle:

"Cimnastik ailesi olarak güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram dileriz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öperiz."

